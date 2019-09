Sevilha vence em Vitória e isola-se na liderança da Liga espanhola

O Sevilha venceu hoje por 1-0 na visita ao Alavés, em jogo da quarta jornada da Liga espanhola de futebol, e, aproveitando o 'deslize' do Atlético de Madrid, isolou-se na liderança da prova.

Em Vitória, a formação comandada pelo antigo treinador do FC Porto Julen Lopetegui alcançou o triunfo graças a um livre direto exemplarmente cobrado por Joan Jordan, aos 37 minutos.

O Sevilha, que contou com o central português Daniel Carriço no 'onze', isolou-se no primeiro lugar do campeonato, com 10 pontos, mais um do que o Atlético de Madrid, segundo colocado, que no sábado foi derrotado pela Real Sociedad, por 2-0.

Também no País Basco, o Espanyol operou a reviravolta no terreno do penúltimo classificado Eibar e conquistou a primeira vitória na Liga espanhola, por 2-1.

O experiente central Iván Ramis adiantou a formação da casa, aos 58 minutos, mas o avançado argentino Facundo Ferreyra, que está emprestado pelo Benfica, e o médio Esteban Granero deram o triunfo aos catalães, com golos aos 76 e 79 minutos, respetivamente.

Lusa