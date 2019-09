Portimonense suspeita de "sabotagem" do relvado

O líder da SAD do Portimonense afirmou esta segunda-feira não compreender o porquê da deterioração, num curto espaço de tempo, do relvado do clube da Primeira Liga.

Eleito o melhor relvado do campeonato nas duas últimas épocas, o piso do Portimão Estádio não estava nas melhores condições no jogo deste domingo, frente ao FC Porto.

Em entrevista à Rádio Renascença, Theodoro Fonseca fala num "problema atípico que ainda não foi detetado".

"Estamos a ver, minuto a minuto, as imagens das câmaras do estádio para perceber o que aconteceu para afetar o relvado inteiro, em menos de dez dias. Pode ter acontecido uma sabotagem do nosso relvado", refere o líder da SAD do emblema algarvio.

Caso não seja encontrada uma explicação para o sucedido, Theodoro Fonseca admite trocar de relvado.