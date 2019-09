Liga dos Campeões. Colossos Liverpool e Barcelona atrasam-se, Benfica também

O Liverpool, derrotado em Nápoles, e o Barcelona, que empatou em Dortmund, não começaram nada bem a fase de grupos da Liga dos campeões de futebol, em que os ingleses defendem o título.

Além das 'contraprestações' dos 'reds' e do campeão espanhol, a ronda fica também marcada pela derrota caseira do Benfica, ante o Red Bull Leipzig, enquanto que a equipa austríaca da marca, o RB Salzburgo, goleou por 6-2 o Genk.

O poderoso Liverpool, campeão europeu em título, lutou pela vitória em San Paolo até aos dez minutos finais, para acabar batido por 2-0 - golos de Dries Mertens, aos 82 (grande penalidade), e Llorente, aos 90+2.

O português Mário Rui foi titular, na lateral esquerda, e foi sempre um esteio às progressões de Mohamed Salah por essa ala.

A liderança do grupo E só não é do Nápoles porque o RB Salzburgo goleou na receção ao Genk, da Bélgica, 6-2, em jogo que teve 'hat-trick do norueguês Haland.

A outra equipa da Red Bull na prova também entrou em grande, com o bis de Timo Werner no Estádio da Luz (69 e 78), a que o Benfica só respondeu com um golo, de Seferovic, a fixar o 1-2 aos 84 minutos.

Para o mesmo grupo, o G, houve empate 1-1 no Lyon-Zenit - Anthony Lopes esteve na baliza da equipa gaulesa.Só empates no grupo F, com o 'nulo' entre o Borussia Dortmund e o FC Barcelona e a igualdade a um golo entre Inter e Slavia de Praga.

Raphael Guerreiro foi titular pelos germânicos no Signal-Iduna Park, e Nelson Semedo, que viu amarelo, pelo 'Barça'. O campeão de Espanha deu-se ao 'luxo' de lançar em jogo Lionel Messi somente aos 59 minutos.

Entraria para o lugar do Anssumane Fati, da Guiné-Bissau, que aos 16 anos é o mais jovem jogador de sempre a alinhar pelo clube na 'Champions'.

No grupo H, o Ajax bateu com clareza (3-0) o Lille, de José Fonte, Xeka e Renato Sanches, que viu o cartão amarelo. Não foi pacífica a ida dos adeptos do Lille a Amesterdão, já que mais de 300 acabaram detidos antes do jogo, por incidentes nas estações de metro, com material fumígeno.

O Valência, com Gonçalo Guedes no banco, surpreendeu o Chelsea em Stamford Bridge, vencendo por 1-0, com golo de Rodrigo.

