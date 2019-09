Ronaldo e João Félix empatados, PSG goleia mesmo sem as estrelas

O Atlético de Madrid, de João Félix, e a Juventus, de Cristiano Ronaldo, empataram hoje 2-2, para a Liga dos Campeões, no primeiro 'choque' em jogos oficiais entre os dois jogadores portugueses mais mediáticos.

Nos jogos de hoje da primeira jornada da fase de grupos da 'Champions' destacou-se ainda a bela vitória do Paris Saint-Germain sobre o Real Madrid, por 3-0, mesmo privado de Mbappé e Cavani, por lesão, e Neymar, por castigo.

Em termos de jogadores portugueses, boa nota para Daniel Podence, autor de um dos golos com que o Olympiacos, de Pedro Martins, 'travou' o Tottenham (2-2) e também para João Mário, com assistência na vitória do Lokomotiv Moscovo em Leverkusen (2-1).

Desta vez, Cristiano Ronaldo e João Félix não tiveram a felicidade de marcar golo, mas tanto um como o outro estiveram perto disso, num jogo emocionante, só com golos na segunda parte e o 'Atleti' a recuperar da desvantagem de dois golos e empatar, com um cabeceamento do ex-portista Herrera.

Adiantou-se a 'velha senhora', com Cuadrado (48) e Matuidi (65), após o que os 'colchoneros' recolocaram o empate no marcador, com golos de Savic (70) e do médio mexicano (90), que entraram em campo um quarto de hora antes, na estreia pelo Atlético em jogos oficiais.

As duas equipas partilham o segundo lugar no grupo D, atrás do Lokomotiv, de João Mário e Éder (suplente não utilizado), vencedor na Alemanha por 2-1.

João Mário serviu Krychowiak, aos 16, e Howedes fez autogolo aos 25, mas ainda antes do intervalo Barinov deu a vitória à equipa russa, aos 37.

Para o grupo A, o Parque dos Príncipes viu o seu PSG alinhar sem Neymar, Mbappé e Cavani - mas estava lá Di María para resolver, com um bis aos 14 e 33, e Meunier a confirmar, aos 90+1, perante um Real Madrid que teve dois golos anulados pelo árbitro.

Já na Bélgica, Brugge e Galatasaray 'marcaram passo', num jogo que se concluiu sem golos.

Não correu mal a estreia de Pedro Martins a este nível competitivo, com o treinador luso a levar o seu Olympiacos (com Podence e José Sá) a impor um empate ao finalista derrotado da última época, o Tottenham.

Após os golos de Kane (26, de penálti) e Lucas Moura (30), a equipa do Pireu marcou através de Podence (44) e Valbuena (54, de penálti).

O jogo contou para o grupo B, tal como o 3-0 do Bayern ao Estrela Vermelha, com golos de Coman (34), Lewandowski (80) e Thomas Muller (90+1).

No grupo C, Luís Castro viu o seu Shakhtar Donetsk entrar mal na prova e perder por 3-0 com o Manchester City, em que João Cancelo e Bernardo Silva foram suplentes utilizados. Os golos foram de Mahrez (24), Gundogan (36) e Gabriel Jesus (76).

O resultado mais volumoso do dia foram os 4-0 do Dinamo de Zagreb à Atalanta - Orsic trisou (31, 42 e 68) e Leovac finalizou o primeiro (10).

Lusa