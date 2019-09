A mensagem da antiga funcionária do McDonald's para Ronaldo

Numa entrevista recente, Cristiano Ronaldo recordou as dificuldades que viveu em criança e revelou que com 12 anos pedia os hambúrgueres que sobravam num McDonald's em Alvalade.

O craque português tentou encontrar as funcionárias que lhe davam as sobras para lhes agradecer mas sem sucesso. A SIC conseguiu falar com uma delas.