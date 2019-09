Bruno Fernandes provoca estragos no Bessa após expulsão com o Boavista

A notícia é capa do Correio da Manhã desta quinta-feira e mostra a 'estrela' do Sporting, o médio internacional Bruno Fernandes, revoltado nos balneários do estádio do Boavista, após expulsão que vale um jogo de suspensão.

Bruno Fernandes fica assim de fora da receção ao Famalicão, na próxima segunda-feira no Estádio José Alvalade, num jogo que encerra a 6.ª jornada da I Liga de futebol.

Segundo o Correio da Manhã, o incidente foi relatado aos delegados da Liga presentes no estádio e incluídos no relatório ao jogo da 5.ª jornada da Liga.