FC Barcelona será o primeiro clube a superar receitas de mil milhões de euros

O FC Barcelona anunciou esta quinta-feira que vai ultrapassar os mil milhões de euros em receitas na presente época, tornando-se o primeiro clube de futebol da história a ultrapassar essa marca.

De acordo com as informações prestadas antes da assembleia geral, os catalães vão atingir o valor de 1.047 milhões de euros (ME), o que significa uma melhoria de 5,75% em relação à temporada de 2018/19, quando garantiram 990 ME.

A marca histórica, decorrende, segundo o clubes, de "um esforço comercial sem precedentes em termos de patrocínios", surgirá no nono ano consecutivo em que o FC Barcelona apresenta resultados positivos (11 ME).

"As previsões indicam um aumento de 9% de receitas nas transferências e empréstimos de futebolistas, o que consolida este recurso como fonte recorrente de rendimento para o clube e para a própria indústria" do futebol, refere o clube.



Lusa