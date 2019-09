Marco Silva, Nuno Espírito Santo e Bernardo Silva nomeados para prémio latino Lukas

Os treinadores portugueses Marco Silva e Nuno Espírito Santo e o futebolista internacional luso Bernardo Silva estão entre os nomeados aos prémios latinos do Reino Unido, Lukas-Europe Latin Entertainment, na área do desporto.

Marco Silva, que orienta o Everton, e Nuno Espírito Santo, técnico do Wolverhampton, estão entre os 10 nomeados na categoria de 'Treinador do Ano', juntamente com os espanhóis Pep Guardiola (Manchester City) e Unai Emery (Arsenal), os argentinos Mauricio Pochettino (Tottenham) e Marcelo Bielsa (Leeds), entre outros.

Já Bernardo Silva, que alinha no bicampeão inglês Manchester City, faz parte do lote de 20 candidatos ao prémio de 'Futebolista do Ano'.O criativo luso enfrenta a concorrência de jogadores como Lionel Messi (FC Barcelona), Luis Suárez (FC Barcelona) ou Neymar (Paris Saint-Germain), além dos colegas de equipa Fernandinho, David Silva, Gabriel Jesus e Sergio Agüero.

Os Lukas-Europe Latin Entertainment Awards, em sétima edição, foram criados pela revista britânica Latino Life, para distinguir a expressão latina nos palcos britânicos, entre artistas e criadores de língua portuguesa e espanhola, assim como no setor do desporto.

Os prémios, atribuídos por voto combinado de um júri e do público, serão entregues no próximo dia 6 de novembro, em Londres, no The Bloomsbury Ballroom.

Lusa