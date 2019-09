Matija Ljujic rescinde com Belenenses SAD e assina pelo Bnei Yehuda

O futebolista sérvio Matija Ljujic rescindiu com o Belenenses SAD e assinou pelo Bnei Yehuda, de Israel, anunciou esta quinta-feira o clube lisboeta da I Liga.

"A administração acedeu ao pedido de rescisão do atleta, desejando-lhe as maiores felicidades no seu novo desafio profissional no Bnei Yehuda Tel Aviv Football Club", pode ler-se no comunicado divulgado nas redes sociais.

O médio, de 25 anos, era habitual titular na equipa agora comandada por Pedro Ribeiro, com 385 minutos divididos por seis encontros oficiais esta temporada.

Oriundo do Wellington Phoenix, da Nova Zelândia, Matija Ljujic chegou aos 'azuis' na temporada transata, na qual participou em 30 jogos, sem apontar nenhum golo.



Lusa