Benfica vence Moreirense após reviravolta nos últimos minutos

O Benfica venceu este sábado o Moreirense, por 1-2, num jogo a contar para a sexta jornada do campeonato. A primeira parte acabou sem golos no estádio em Moreira de Cónegos.

O formação de Vítor Campelos entrou a marcar na segunda parte, com o golo apontado por Luther Singh, aos 48 minutos da partida. As águias só conseguiram responder já no final do jogo, com um golo de Rafa, aos 85 minutos, e outro de Seferovic, aos 90+1.

O Benfica sobe, provisoriamente, ao primeiro lugar da tabela classificativa e ultrapassa o Famalicão, que joga amanhã no Estádio de Alvalade. Com este resultado, o Moreirense mantém-se com sete pontos.