Conceição espera dificuldades frente à equipa que menos golos sofre no campeonato

O FC Porto procura vencer na receção ao Santa Clara e igualar o Benfica na liderança provisória da I Liga portuguesa de futebol, antes de o Famalicão visitar o Sporting, na segunda-feira.

O FC Porto ocupa o terceiro lugar, com 12 pontos, a três dos campeões nacionais, que venceram no sábado na visita ao Moreirense (2-1), e a um do Famalicão.