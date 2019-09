Esconde a morte do pai, entra em campo e chora ao marcar o golo da vitória

O futebolista polaco Dariusz Formella, dos Sacramento Republic, entrou em campo horas depois de saber que o pai tinha falecido, vítima de cancro, sem contar a ninguém.

Aos 81 minutos de jogo, o jogador marca o golo de reviravolta que dá a vitória à equipa, por 2-1, e dedica-o ao pai, não conseguindo conter as lágrimas. Durante as celebrações do golo, acaba por contar a notícia aos colegas de equipa, que o confortam.

O vídeo do momento foi partilhado no Twitter pelo clube, que descreve o “espírito indomável” de Dariusz num momento de uma “enorme perda”.