O FC Porto venceu este domingo o Santa Clara, por 2-0, no Estádio do Dragão, num jogo a contar para a sexta jornada do campeonato. Os dragões somam, assim, 15 pontos.

Os dragões inauguraram o marcador aos 15 minutos, com um golo de Zé Luís. Aos 41 minutos, César Henriques, do Santa Clara, marcou um golo na própria baliza.