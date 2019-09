Golo de Diogo Jota nos descontos evita derrota do Wolverhampton

Um golo do português Diogo Jota nos descontos evitou este domingo a terceira derrota do Wolverhampton na Liga inglesa de futebol, permitindo à equipa orientada por Nuno Espírito Santo empatar 1-1 no terreno do Cristal Palace, na sexta jornada.

Com a equipa reduzida a 10 unidades desde o minuto 73, após a expulsão de Romain Saiss, Jota marcou ao quinto minuto da compensação, 'anulando' o autogolo apontado por Dendoncker, aos 46, que dava vantagem à equipa da casa.

Rui Patrício, João Moutinho e Diogo Jota foram titulares no 'onze' dos 'Wolves', que continuam à procura da primeira vitória na prova, e seguem na penúltima posição da tabela, apenas atrás do Watford, que no sábado foi goleado por 8-0 pelo Manchester City.

O empate da equipa de Nuno Espírito Santo, que no jogo de hoje também utilizou os portugueses Pedro Neto e Ruben Neves, surge poucos dias depois da derrota caseira por 1-0 face ao Sporting de Braga, na primeira jornada do Grupo K da Liga Europa.

Por seu lado, o Manchester United também continua longe do topo da tabela e hoje foi derrotado por 2-0 na deslocação ao reduto do West Ham, por culpa de golos de Yarmolneko, aos 44 minutos, e Cresswell, aos 84.

A equipa orientada pelo norueguês Ole Gunnar Solskjaer, que a meio da semana venceu o Astana por 1-0 para a Liga Europa, segue na sétima posição da liga inglesa, a sete pontos do líder, o Liverpool, que ainda hoje visita o Chelsea.

Os 'reds devils' somam sete jogos consecutivos sem vencer fora na 'Premier League' - dois empates e uma derrota na presente temporada e uma igualdade e três desaires a fechar 2018/19 -, após o 3-1 ao Cristal Palace, em 27 de fevereiro.

Lusa