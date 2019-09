O projeto do Famalicão, a equipa reveleção do campeonato

A jornada seis do campeonato termina esta segunda-feira em Alvalade, com a visita do Famalicão. A equipa, que veio da segunda divisão, vai defrontar o Sporting para defender a liderança da Liga. A SIC foi, esta semana, até a Vila Nova de Famalicão visitar o clube que apostou num modelo de negócio diferente e tem tido êxito.