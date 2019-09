Seleção nacional campeã do mundo em fotografia subaquática na categoria "Peixe"

A seleção nacional sagrou-se campeã do mundo em fotografia subaquática na categoria 'Peixe' através da dupla Rui Bernardo (fotógrafo) e Sónia Bernardo (modelo/assistente), durante a competição que decorreu em Tenerife, nas Ilhas Canárias, foi este domingo anunciado.

Em comunicado, a Federação Portuguesa das Atividades Subaquáticas (FPAS) refere que as três equipas que representaram Portugal no XVII Campeonato Mundial de Fotografia Subaquática "pisaram o pódio nas categorias 'Peixe', 'Tema' e 'Grande Angular'".

A medalha de ouro foi conquistada pela dupla Rui Bernardo (fotógrafo) e Sónia Bernardo (modelo/assistente), na categoria 'Peixe', enquanto na categoria 'Tema' a dupla Rui Palma (fotógrafo) e Carla Siopa (modelo/assistente) arrecadou a medalha de prata, conquistando também a medalha de bronze na categoria 'Grande Angular'.

"As cinco categorias a concurso eram 'Peixe', 'Close Up', 'Tema', 'Grande Angular' e 'Grande Angular com Mergulhador', sendo que três foram conquistadas pela seleção nacional. Ricardo José, presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, felicita as equipas portuguesas pelas medalhas conquistadas", acrescenta o comunicado.

Portugal apresentou-se neste XVII Campeonato Mundial, realizado em Espanha, com duas equipas de fotografia e uma equipa de vídeo, contando com a presença do capitão e selecionador nacional Pedro Vasconcelos, que se fez acompanhar no local de Filomena Sá Pinto e Manuela Passos, elementos da sua equipa.

