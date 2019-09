Lionel Messi eleito The Best pela FIFA

O avançado argentino Lionel Messi foi esta segunda-feira distinguido com o prémio The Best para melhor futebolista do mundo.

Messi, de 32 anos, estava de regresso ao lote de finalistas, do qual não fez parte no ano passado, algo que não sucedia desde 2007, após ter vencido a Liga espanhola em 2018/19 e sido o melhor marcador das ligas europeias, com 36 golos.

Albert Gea

A estrela do Barcelona ultrapassa assim Cristiano Ronaldo e passa somar seis distinções como melhor mundo, contra as cinco do internacional português.

Cristiano Ronaldo, que não marcou presença na cerimónia, que decorreu em Milão, integrou o melhor onze masculino FIFPRO.

Após o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ter anunciado Lionel Messi como vencedor do galardão, o avançado do Barcelona subiu ao palco para agradecer a distinção.

"Antes de tudo, quero agradecer a todos os que decidiram que este reconhecimento fosse para mim. A verdade é que penso sempre como estes prémios são lindos, embora, para mim, os prémios individuais sejam secundários, os coletivos vêm em primeiro lugar", declarou.

Antonio Calanni

Nos restantes prémios da noite, a norte-americana Megan Rapinoe foi eleita a Melhor Futebolista do mundo; o húngaro Daniel Zsori venceu o Prémio Puskas para golo do ano; Jürgen Klopp, do Liverpool, foi eleito Treinador do Ano; a holandesa Sari van Veenendaal, do Atlético de Madrid, foi considerada a Melhor Guarda-Redes feminina; o treinador Marcelo Bielsa e o plantel do Leeds United receberam o Prémio Fair Play; o brasileiro Alisson Becker, do Liverpool, foi considerado o Melhor Guarda-Redes masculino; e a norte-americana Jill Ellis foi distinguida com o prémio de Melhor Treinadora de futebol feminino.

Em relação aos "onzes" do ano, o feminino é composto por Sari van Veenendaal (Guarda-redes); Lucy Bronze; Nilla Fischer; Kelley O’Hara e Wendie Renard; Julie Ertz; Amandine Henry e Rose Lavelle; Marta; Alex Morgan e Megan Rapinoe.

No masculino estão Alisson (Guarda-redes); Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos e Virgil van Dijk; Frenkie de Jong, Eden Hazard e Luka Modric; Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe e Lionel Messi.