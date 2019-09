Sporting perde em casa com o líder Famalicão

O Sporting foi esta segunda-feira derrotado no Estádio José Alvalade pelo Famalicão, por 2-1, no jogo que fechou a sexta jornada da Primeira Liga de futebol.

Os "leões" até inauguraram o marcador, por Vietto (25'), que se estreou a marcar de leão ao peito, mas um golo de Rúben Lameiras (55') e um autogolo de Coates (88') carimbaram a reviravolta.

Com este triunfo, o Famalicão, que subiu este ano da II Liga, segura a liderança isolada do campeonato, com 16 pontos, mais um que FC Porto e Benfica. Já o Sporting, que somou o quarto jogo consecutivo sem vencer, ocupa o 9.º lugar, com 8 pontos.

Na próxima jornada, o Sporting joga no terreno do Desportivo das Aves (próxima segunda-feira às 20h15), enquanto o Famalicão defende a liderança em casa, diante do Belenenses SAD (sábado às 21h30).