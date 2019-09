O FC Porto recebe amanhã o Santa Clara para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga. É a segunda vez, em menos de uma semana, que as duas equipas se defrontam. Alex Telles regressa às opções de Sérgio Conceição depois de ter cumprido castigo no domingo. Aos meios de comunicação do clube, o lateral brasileiro destaca a responsabilidade que o FC Porto tem para conquistar a competição, a única que ainda não consta no palmarés do FC Porto.