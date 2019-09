Ségio Oliveira do FC Porto falha jogo com o Santa Clara

Sérgio Oliveira é o único futebolista impedido, por lesão, no FC Porto para a estreia na Taça da Liga, quarta-feira, no Dragão, frente ao Santa Clara.

Segunda informou o clube no seu sítio oficial na Internet, o médio limitou-se hoje a fazer "ginásio e treino condicionado" para tentar debelar uma entorse no tornozelo direito, contraída na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente aos russos do Krasnodar.

Este será o segundo desafio consecutivo dos 'azuis e brancos' frente aos açorianos, depois do 2-0 verificado no domingo, que coloca os 'dragões' a repartir o segundo lugar do campeonato com o Benfica, com 15 pontos, a um do líder Famalicão, enquanto o conjunto de São Miguel é nono, com oito, após seis jornadas.

FC Porto e Santa Clara estreiam-se no Grupo D da Taça da Liga às 21:00 horas de quarta-feira.Desportivo de Chaves e Casa Pia, ambos da II Liga, são as outras equipas da 'poule'.

Lusa