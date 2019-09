Bordéus, de Paulo Sousa, vence Amiens, PSG derrotado em casa

O Bordéus, comandado pelo português Paulo Sousa, venceu esta quarta-feira (3-1) na deslocação ao terreno do Amiens e o Paris Saint-Germain foi derrotado (2-0) na receção ao Reims, em encontros da sétima jornada da Liga francesa de futebol.

Depois do empate (2-2) na última ronda com o Brest, a equipa do técnico luso entrou hoje no desafio praticamente a perder, face ao golo apontado por John Mendonza, logo aos dois minutos, porém, conseguiu a reviravolta ainda no primeiro tempo, graças ao 'bis' de Yacine Adli (08 e 45+1), com Samuel Kalu (73) a fixar o resultado final e a deixar o Bordéus no quinto posto, com 12 pontos, menos um que Lille e Nantes.

O conjunto da capital francesa vinha de uma série de cinco jogos vitoriosos, porém acabou por ser surpreendido frente a um adversário que marcou, aos 29 minutos, por Hassane Kamara e, já em tempo de compensação, aos 90+4, por Boulaye Dia.

Ainda assim, o segundo desaire na prova mantém o PSG na liderança, com 15 pontos, mas agora de forma partilhada com o Angers, que hoje teve Pereira Lage durante os 90 minutos na vitória (2-0) alcançada já perto do final em casa do Toulouse.

Nas outras partidas, o Lille, que não teve Tiago Djaló, mas contou com Renato Sanches e Xeka no 'onze' e José Fonte entre os suplentes, recebeu e venceu o Estrasburgo, por 2-0, enquanto o Lyon, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, empatou (2-2) em Brest.

Os anfitriões Montpellier, sem Matis Carvalho e Pedro Mendes, e Nantes venceram, ambos por 1-0, o Nimes e o Rennes, respetivamente, e o Metz saiu da zona de despromoção ao regressar às vitórias na prova, desta vez em casa do Saint-Étienne (1-0), depois de quatro desaires consecutivos.

Na terça-feira, o Mónaco, treinado por Leonardo Jardim, somou a primeira vitória, ao triunfar em casa sobre o Nice, por 3-1, e o Marselha, de André Vilas Boas, somou o segundo empate consecutivo, ao ceder um nulo em casa do Dijon, último classificado e única equipa ainda sem triunfos.

Lusa