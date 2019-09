Cédric ajuda Southampton a apurar-se na Taça da Liga inglesa, Tottenham eliminado

Um golo do internacional português Cédric Soares no reduto do Portsmouth ajudou esta terça-feira o Southampton a seguir em frente na Taça da Liga Inglesa de futebol, enquanto o Tottenham foi eliminado pelo Colchester, do quatro escalão.

Nos encontros da terceira eliminatória, a grande surpresa, até ao momento, aconteceu em Colchester, com a equipa da 'League Two' a superar o Tottenham, através do desempate por grandes penalidades, depois de um nulo nos 90 minutos.

Em Portsmouth, o defesa-direito luso apontou o terceiro tento dos 'Saints' na segunda parte, já depois de Danny Ings ter 'bisado' e de Redmon ter fixado o resultado final (4-0) e 'carimbado' o apuramento para os oitavos de final, também conseguido pelos 'toffees', de Marco Silva, graças a um 'bis' de Calvert-Lewin no reduto do Sheffield Wednesday (2-0), regressando aos triunfos, após duas derrotas consecutivas para o campeonato.

Com Bernardo Silva e João Cancelo, o último pela primeira vez titular no Manchester City, o bicampeão inglês resolveu o desafio em casa do Preston ainda dentro dos primeiros 45 minutos, com tentos de Sterling (19), Gabriel Jesus (35) e um autogolo de Ledson (43).

Também os primodivisionários Leicester, que teve Ricardo Pereira no banco de suplentes, e Watford, que ainda não triunfou na 'Premier League', venceram o Luton (4-0) e o Swansea (2-1), respetivamente, enquanto o Arsenal, a jogar em casa, bateu facilmente o Nottingham Forest por 5-0, com os lusos Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro, João Carvalho e Tiago Silva de início.

No duelo entre equipas secundárias, o Crawley, da quarta divisão, surpreendeu na receção ao Stoke City, do 'Championship', mas só garantiu a presença na próxima fase com recurso às grandes penalidades, face a uma igualdade a um golo no tempo regulamentar.

Os restantes encontros da ronda prosseguem na quarta-feira, com destaque para a receção do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, ao Reading, de José Gomes, e da deslocação do Liverpool ao terreno do Milton Keynes.

