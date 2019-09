Lage satisfeito com exibição dos jogadores menos utilizados do plantel

O Benfica e o Vitória de Guimarães empataram esta quarta-feira por 0-0, no jogo de abertura do grupo B da Taça da Liga de futebol, disputado no estádio da Luz, em Lisboa.

Ivo Vieira, treinador do Vitória de Guimarães, disse que a equipa podia ter vencido no Estádio da Luz. Já Bruno Lage ficou feliz com a exibição dos jogadores menos utilizados do plantel.