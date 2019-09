Polémica nos The Best: capitão da Nicarágua garante que não votou em Messi

A eleição de Lionel Messi como o "The Best" da FIFA fica marcada por uma controvérsia, depois do capitão da seleção de Nicarágua revelar que não tinha votado no argentino, como se podia ver nos resultados oficiais.

A revelação foi feita por Juan Barrera nas redes sociais, onde disse mesmo que o seu voto era falso.



Em entrevista ao jornal La Prensa, o jogador do Boyacá Chico confessou que tinha votado em Lionel Messi no ano passado, "mas este ano não o fiz". O jogador explicou ainda que na votação anterior tinha-lhe sido enviado um link para o e-mail, algo que não aconteceu desta vez.

Os documentos oficiais, publicados pela FIFA, revelam que o jogador deu cinco pontos a Lionel Messi, três a Sadio mané e um a Cristiano Ronaldo.

FIFA

Esta não é a primeira vez que algo do género acontece. Em 2015, vários capitães de seleções revelaram que os seus votos tinham sido alterados.