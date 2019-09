Portimonense arranca fase de grupos da Taça da Liga com triunfo ao cair do pano

Um golo de Willyan nos descontos permitiu ao Portimonense estrear-se na fase de grupos da Taça da Liga de futebol com um triunfo sobre o Gil Vicente, por 2-1, na primeira jornada do Grupo C.

No Estádio Cidade de Barcelos, os algarvios marcaram no final de cada parte, pelos defesas Emmanuel Hackman, aos 45+1 minutos, e Willyan Rocha, aos 90+6, sendo que o médio Juan Villa ainda restabeleceu a igualdade na etapa complementar, aos 56.

O Portimonense, que não ganhava há quatro encontros, assume a liderança do grupo C, com três pontos, ficando a aguardar a conclusão da ronda inaugural na quinta-feira, após a receção do Sporting, detentor do troféu, ao Rio Ave, em Alvalade.

Fruto da 'revolução' nos dois 'onzes' face à última jornada da I Liga - Vítor Oliveira manteve Rodrigo e Nogueira no eixo defensivo, enquanto António Folha conservou o central Rodrigo -, as duas formações mostraram pouca fluidez ao longo do desafio.

O Portimonense revelou mais rasgo nas transições ofensivas e começou a expressar as suas intenções aos oito minutos, numa investida de Bruno Tabata, antes de Hackman colocar à prova os reflexos de Wellington, aos 10.

Os gilistas não deixaram de espreitar o ataque, já depois da meia hora, com Leonardo a rematar perto do poste (38) e Claude Gonçalves a abanar os 'ferros' da baliza algarvia, após ter contornado o guarda-redes Gonda (39).

Em cima do intervalo, os visitantes chegaram à vantagem com recurso a um lance de insistência: Wellington ainda adiou com uma dupla defesa os 'tiros' de Tabata e de Iury Castilho, mas Emmanuel Hackman correspondeu de cabeça ao canto cobrado pelo extremo brasileiro, um dos mais inconformados da formação'alvinegra'.

Depois de ter havido mais Portimonense na primeira parte, o Gil Vicente capitalizou uma entrada aguerrida na segunda com o golo do empate, aos 56, por Juan Villa, aproveitando a recarga a um remate de Leonardo.

O emblema de Barcelos ainda dispôs de ocasiões para operar a reviravolta, gorada pelo desacerto de Nogueira (67), Leonardo (80) e Henrique (86), mas viria a consentir o sexto desaire seguido aos 90+6, de novo num canto, desta vez finalizado por Willyan Rocha.

