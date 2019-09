Chelsea e Liverpool seguem na Taça da Liga, United e Wolves sofrem para vencer

Chelsea e Liverpool aplicaram esta quarta-feira a 'lei do mais forte' e apuraram-se para os oitavos de final da Taça da Liga inglesa de futebol, enquanto Manchester United e Wolverhampton tiveram de sofrer para seguir em frente.

Os wolves, treinados por Nuno Espírito Santo, receberam o Reading, do segundo escalão, mas apenas eliminaram a formação orientada por José Gomes no desempate por grandes penalidades (4-2), depois do 1-1 registado no tempo regulamentar.

O médio português Bruno Jordão, em estreia na equipa do Wolverhampton, inaugurou o marcador, aos 27 minutos, com 'culpas' para o guarda-redes luso João Virgínia, só que o argentino Lucas Boye empatou o encontro, aos 90+9.

Carl Recine

Além de Bruno Jordão, os também portugueses Rúben Vinagre, Rúben Neves e Pedro Neto foram titulares nos 'wolves', sendo que o médio internacional luso concretizou um dos pontapés no desempate por penáltis.

Em Old Trafford, o Manchester United também sentiu dificuldades perante o Rochdale, da 'League One', vencendo por 5-3 no desempate por grandes penalidades, depois de no tempo regulamentar o jovem Mason Greenwood ter marcado para os 'red devils', aos 68 minutos, e de Luke Matheson ter empatado para o conjunto do terceiro escalão, aos 76.

Já Chelsea e Liverpool não facilitaram nos respetivos jogos e seguiram para a próxima ronda. Os 'blues' golearam por 7-1 o Grimsby, da 'League Two', com golos de Ross Barkley, Michy Batshuayi (dois), Pedro, Kurt Zouma, Reece James e Hudson-Odoi, enquanto Matthew Green marcou para os visitantes.

Por seu lado, os 'reds' bateram por 2-0 o MK Dons, num triunfo construído com tentos de James Milner e Ki-Jana Hoever.

O Aston Villa é outra das equipas da 'Premier League' que se apurou para os 'oitavos', ao vencer o Brighton, por 3-1, num dia em que os primodivisionários Bournemouth, West Ham e Sheffield United foram eliminados por Burton, Oxford United e Sunderland, respetivamente.

Lusa