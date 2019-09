O FC Barcelona foi multado em 300 euros, devido à queixa do Atlético de Madrid sobre a negociação do avançado Antoine Griezmann para o clube de Espanha.

O jogador francês transferiu-se para o Barcelona a troco de 120 milhões de euros.

No entanto, o Atlético de Madrid reclama que o clube catalão negociou com o francês antes do dia 1 julho, quando a cláusula do internacional francês estava fixada nos 200 milhões de euros.