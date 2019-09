Jorge Fonseca reconhece significado especial em homenagem pelo título mundial

O judoca português Jorge Fonseca reconheceu hoje que a homenagem no Centro de Alto Rendimento do Jamor, a propósito da medalha de ouro conquistada nos Mundiais da modalidade, tem "um grande significado" pessoal.

Jorge Fonseca, de 26 anos, vai começar a preparar os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, na próxima semana, mas revelou que ainda não pensa nisso, apesar de manter o objetivo de lutar pelas medalhas.

Jorge Fonseca representa o Sporting e diz-se muito feliz no clube 'leonino', no qual pretende permanecer, mas afirmou querer que o clube o valorize e apoie.

"Estou feliz no Sporting. Estou no clube há 12 anos, o meu objetivo é ficar muitos mais anos. Quero que o Sporting me valorize como campeão do mundo e que esteja do meu lado. Neste momento, quero voltar a treinar e ter melhores condições para os meus colegas e o meu treinador", concluiu.