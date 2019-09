Sporting inicia defesa do título da Taça da Liga com receção ao Rio Ave

Em encontro da primeira jornada do grupo C, os 'leões' procuram inverter a tendência de maus resultados, em série iniciada com uma derrota frente à equipa de Vila do Conde, em jogo da I Liga (3-2), em Alvalade, o último do hoandês Marcel Keizer nos comandos da equipa.

Já sob o comando interino de Leonel Pontes, o Sporting empatou na visita ao Boavista (1-1), perdeu com o PSV Eindhoven (3-2), na Liga Europa, e foi batido em casa pelo Famalicão (2-1), líder do campeonato.

Além do Rio Ave e do Sporting, o grupo C conta ainda com Gil Vicente e Portimonense, que disputaram o primeiro jogo na quarta-feira, com triunfo dos algarvios em Barcelos (2-1).

Os outros dois 'grandes', Benfica e FC Porto, entraram em ação também na quarta-feira, tendo as 'aguias' empatado 0-0 na receção ao Vitória de Guimarães, e os 'dragões' vencido o Santa clara por 1-0, no Dragão.



Lusa