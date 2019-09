Colombiano Fredy Guarín reforça brasileiros do Vasco da Gama

O médio colombiano Fredy Guarín vai representar o Vasco da Gama, após ter atuado nos chineses do Shanghai Shenhua, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga brasileira de futebol.

"É do Vasco. Bem-vindo ao gigante, Fredy Guarín", foi desta forma que a formação do Rio de Janeiro apresentou o antigo futebolista do FC Porto e Inter de Milão, nas redes sociais.

Guarín vai ser orientado pelo brasileiro Vanderlei Luxemburgo no conjunto 'canarinho', que ocupa atualmente a 13.ª posição, com 24 pontos.

Lusa