Frederico Morais na quinta ronda da prova de surf da Ericeira

O surfista português Frederico Morais apurou-se hoje para a quinta ronda da prova do EDP Billabong Pro Ericeira, prova do circuito mundial de qualificação (QS), que decorre na Praia de Ribeira d'Ilhas.

Kikas, que ocupa a 10.ª posição no 'ranking' do QS, vai tentar alcançar os quartos de final da etapa de 10.000 pontos, frente ao australiano Stuart Kennedy, na bateria cinco, quando voltar a entrar nas águas da Ericeira.

Antes, no sétimo 'heat' da ronda três, superou o havaiano Keanu Asing e o brasileiro Peterson Crisanto, que não foram além de 9.10 e 11.57 pontos, respetivamente, Kikas foi segundo na bateria, com 13.37, a 0.40 do vencedor, o australiano Chris Zaffis.

Na eliminatória seguinte, o surfista luso voltaria a apurar-se com 11.60 pontos, num 'heat' ganho pelo australiano Connor O'Leary (12.17), enquanto o brasileiro Alejo Muniz, com 10.64, foi afastado.

Pelo caminho, já ficaram os outros três lusos que tiveram direito a disputar esta prova: Vasco Ribeiro (antigo campeão mundial júnior) e Tomás Fernandes foram batidos na segunda ronda, enquanto Henrique Pyrrait foi eliminado na primeira.

O campeonato de 10.000 pontos, a máxima categoria do QS, decorre entre 24 e 29 de setembro na Praia de Ribeira d'Ilhas, na Ericeira, em Mafra.

Lusa