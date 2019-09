Barcelona consegue primeira vitória fora na Liga espanhola

O FC Barcelona conseguiu hoje o primeiro triunfo fora na Liga espanhola de futebol, à sétima jornada, ao bater o Getafe por 2-0, o que o deixa provisoriamente no segundo lugar.

Com Nélson Semedo a entrar apenas aos 75 minutos, e Messi de fora, por lesão, os catalães impuseram-se com golos do avançado uruguaio Luiz Suárez, aos 41, e do lateral esquerdo Junior Firpo, aos 49.

No primeiro golo, Suárez aproveitou um alívio longo do guarda-redes Ter Stegen, bem fora da área, para apanhar a defesa desprevenida, isolar-se e fazer um 'chapéu' ao guarda-redes. No segundo tento, Firpo foi oportuno a recarregar defesa incompleta a remate de Carles Pérez.

Com este resultado, o FC Barcelona subiu ao segundo lugar, com os mesmos 13 pontos da Real Sociedad, que no domingo visita o Sevilha, e Atlético de Madrid, que recebe hoje o Real Madrid, que comanda com um ponto de vantagem sobre o trio.



Lusa