Benfica conquista Supertaça feminina de futsal

O Benfica conquistou hoje pela quarta época consecutiva a Supertaça feminina de futsal, ao vencer o Novasemente, por 2-1, no desempate por grandes penalidades, após o 4-4 no prolongamento, em jogo disputado em Ponte de Sor.

As 'águias', que passaram a ter cinco Supertaças no palmarés, chegavam a esta decisão na condição de campeãs nacionais, enquanto a Novasemente discutiu o troféu na qualidade de finalista vencida da Taça, também ganha pelo Benfica.

Em 2017/18 e 2018/19, os dois emblemas tinham discutido igualmente a Supertaça, em ambas com o Benfica a vencer no tempo regulamentar, enquanto hoje empataram 3-3 nos 40 minutos e mantiveram a igualdade após o prolongamento. No desempate por penáltis, foi mais eficaz a equipa lisboeta, que converteu dois contra um das adversárias.



Lusa