Contestação aumenta no Sporting e Varandas é o alvo principal

A contratação de Silas para treinar o Sporting foi criticada pelo presidente da Associação Nacional de Treinadores, porque o técnico não tem as habilitações mínimas para orientar uma equipa de Primeira Liga.

A contestação ao trabalho do presidente do Sporting tem subido de tom nos últimos dias. Miguel Poiares Maduro usou as redes sociais para deixar várias mensagens a Frederico Varandas.