Famalicão tentar hoje permanecer na liderança da I Liga, Benfica pressiona

O Famalicão vai hoje tentar manter-se na liderança isolada da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Belenenses, e o Benfica, que é anfitrião do Vitória de Setúbal, espera por um deslize, em jogos da sétima jornada.

Com 16 pontos conquistados em 18 possíveis, fruto de cinco triunfos e um empate, a equipa sensação do campeonato, orientada por João Pedro Sousa, só depende de si para continuar líder isolada na prova, mas, para tal, terá de vencer o Belenenses, 14.º, com cinco, num encontro agendado para as 21:30.

A equipa de Braga, que não estava no principal escalão do futebol português desde 1993/94, ainda só deslizou por uma vez na I Liga, quando saiu do reduto do Vitória de Guimarães com uma igualdade (1-1), sendo que vem de um triunfo (2-1) em Alvalade.

O campeão Benfica, atual segundo classificado, em igualdade pontual com FC Porto (15), e que na quarta-feira não foi além de um 'nulo' na estreia na Taça da Liga, no Estádio da Luz, perante o Vitória de Guimarães, recebe também hoje, pelas 19:00, o Vitória de Setúbal, que está em 11.º, com sete.

Os 'encarnados' venceram cinco jogos e perderam na receção ao FC Porto, enquanto os sadinos apenas ganharam uma vez, mas também só contabilizam uma derrota. Apenas marcaram um golo e sofreram quatro, somando quatro igualdades a zero.

Ainda hoje, e além dos jogos de Famalicão e Benfica, o Marítimo, 15.º classificado, com cinco pontos, é anfitrião do Moreirense, 10.º, com sete, duas equipas que não vencem há dois jogos. É o primeiro jogo do dia, às 15:00.

Resultados e programa da sétima jornada:

- Sexta-feira, 27 set:

Boavista -- Tondela, 0-0.

- Sábado, 28 set:

Marítimo -- Moreirense, 16:30.

Benfica -- Vitória de Setúbal, 19:00.

Famalicão -- Belenenses, 21:30.

- Domingo, 29 set:

Santa Clara -- Gil Vicente, 16:00.

Vitória de Guimarães -- Paços de Ferreira, 16:00.

Portimonense -- Sporting de Braga, 18:00.

Rio Ave -- FC Porto, 20:00.

- Segunda-feira, 30 set:

Desportivo das Aves -- Sporting, 20:15.