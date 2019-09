Leipzig perde a liderança do campeonato alemão

O Leipzig, adversário do Benfica na Liga dos Campeões de futebol, perdeu hoje o primeiro jogo no campeonato e a liderança, ao ser surpreendido em casa pelo Schalke 04, por 3-1.

A equipa apenas tinha empatado um jogo na 'Bundesliga', também em casa, mas com o campeão Bayern Munique, a 1-1, mas hoje foi uma 'sombra' daquilo que já demostrou ser capaz, e ao intervalo perdia por 2-0.

Depois de ter vencido na estreia na 'Champions' no Estádio da Luz o Benfica, por 2-1, no último fim de semana a equipa tinha voltado a estar em muito bom plano, ao vencer fora o Werder Bremen, por 3-0.

Hoje, na Red Bull Arena, em Leipzig, foi uma inversão de papéis, com o Schalke a chegar aos 3-0 com golos de Salif Sane, aos 29 minutos, Amine Harit, aos 43, de grande penalidade, e Matondo, aos 58.

O jogo ficou 'entregue' aos visitantes, apesar de o Leipzig ainda ter reduzido, por Forsberg, aos 83.

O desaire, conjugado com a vitória do Bayern Munique em casa do Paderborn, permitiu aos heptacampeões alemães regressaram a um lugar a que estão muito habituados, de domínio e liderança na Liga alemã de futebol.

Gnabry (15 minutos), Philippe Coutinho (55) e Lewandowski (79) marcaram para os bávaros, enquanto Proger (68) e Jamilu Collins (84) reduziram para a equipa que esta época subiu ao principal escalão.

Em outros jogos da sexta jornada, o cenário foi o mesmo, com todas as equipas visitantes a vencerem: o Bayer Leverkusen em casa do Augsburgo (3-0), o Wolfsburgo no terreno do Mainz (1-0) e o Borussia Moenchengladbach na visita ao Hoffenheim (3-0).

O Borussia Dortmund, do lateral português Rafael Guerreiro, pode ainda hoje juntar-se ao grupo da frente e ficar a um ponto do Bayern, se vencer na receção ao Werder Bremen.

O Eintracht, que conta com André Silva e Gonçalo Paciência e é adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa, com jogo agendado para 3 de outubro em Guimarães, venceu na sexta-feira fora o Union Berlim (2-1).



Com Lusa