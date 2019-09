Ricardo Pereira marca na goleada do Leicester

O Leicester recebeu e venceu hoje o Newcastle 5-0, o primeiro deles marcado pelo defesa português Ricardo Pereira, em jogo da sétima jornada da Liga inglesa de futebol.

Aos 16 minutos de jogo, o ex-portista combinou com um colega ainda no seu meio-campo e avançou direito à baliza adversária, tendo, à entrada da área, desferido um forte remate rasteiro, que abriu caminho à goleada dos 'foxes'.

Já depois do intervalo vieram os restantes golos, com o inevitável Jamie Vardy a 'bisar' no encontro (54 e 64 minutos) e com o defesa galês Paul Dummett a fazer um autogolo pelo meio.

O último tento da partida foi apontado pelo médio nigeriano Wilfred Ndidi, em cima dos 90 minutos.

Com os três pontos amealhados, o Leicester ascende ao terceiro lugar da 'Premier League', com 14 pontos, apenas atrás de Manchester City (16) e Liverpool (21).



Lusa