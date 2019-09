Imagens das "áreas íntimas" das atletas causam polémica nos Mundias de Atletismo

Imagens capturadas a velocistas em câmaras close-up - colocadas nos blocos de partida - estão a ser censuradas, após uma queixa efetuada por duas atletas alemãs, no Campeonato Mundial de Atletismo 2019, em Doha.

De acordo com a CNN, as câmaras - que foram usadas pela primeira vez e prometiam "fornecer ângulos inovadores para a competição", segundo a Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) - mostraram imagens das áreas íntimas dos atletas, dando origem às críticas das velocistas alemães Tatjana Pinto e Gina Lückenkemper.

Gina Lückenkemper e Tatjana Pinto, as atletas que protestaram contra estas câmaras, alegam que não foram consultadas sobre as câmaras instaladas nos blocos partida para as suas corridas de 100 metros.

Gina Lückenkemper afirmou que é "muito desagradável" ter câmaras tão perto.

A IAAF concordou apenas em mostrar as close-ups quando as atletas estão a aguardar o tiro da pistola, que indica a partida.

Depois deste incidente, a IAAF restringirá o uso de imagens das câmaras, de acordo com uma declaração da Federação Alemã de Atletismo.

Sob o compromisso alcançado no final do domingo, os ecrãs gigantes apenas transmitiram os atletas nos blocos de partida, momentos antes de correrem. Os dados de vídeo das câmaras também serão apagados diariamente.

A queixa foi apresentada à Associação Internacional de Federações de Atletismo pela associação de atletismo da Alemanha, a DLV.