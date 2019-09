Manchester United e Arsenal empatam a um golo em Old Trafford

O Manchester United e o Arsenal empataram esta segunda-feira (1-1) no jogo de encerramento da sétima jornada da liga inglesa de futebol, numa partida marcada pelo equilíbrio e com poucas oportunidades de golo para ambos os lados.

O primeiro golo do jogo chegou já em cima do intervalo, aos 45 minutos, com McTominay a disparar um remate indefensável à entrada da área, que deixou o guarda-redes alemão do Arsenal Bernd Leno estático a ver o esférico entrar junto ao ângulo superior direito da sua baliza.

Já na segunda metade do encontro, o inevitável Aubameyang aproveitou um erro defensivo dos 'red devils' para empatar o jogo, batendo com classe o guardião espanhol David de Gea.

Perto do final do encontro, um livre direto cobrado por Marcus Rashford quase resultou em golo, mas a bola saiu poucos centímetros ao lado da baliza do Arsenal e o encontro terminou mesmo empatado a uma bola.

Com o ponto averbado no terreno do rival Manchester United, o Arsenal segue agora na quarta posição da Premier League (12 pontos em sete jogos), enquanto o Manchester United está mais atrasado, no décimo posto, com nove pontos.

O Liverpool segue na liderança com o registo impressionante de sete vitórias nos primeiros sete jogos do campeonato (21 pontos), seguido pelo campeão em título, Manchester City, que soma 16 pontos.



Lusa