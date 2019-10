Tenista João Domingues eliminado na segunda ronda do challenger de Barcelona

O tenista português João Domingues foi hoje eliminado no torneio de Barcelona, ao perder com o italiano Salvatore Caruso na segunda ronda da prova espanhola do circuito 'challenger'.

João Domingues, 186.º do ranking mundial, perdeu em dois 'sets' frente a Caruso, 110.º da hierarquia da ATP e quarto cabeça de série em Barcelona, pelos parciais de 6-2 e 6-4, após uma hora e 20 minutos de confronto.

Com a eliminação de João Domingues, a participação portuguesa no torneio catalão em terra batida fica reduzida a Pedro Sousa, sétimo cabeça de série, que vai defrontar o espanhol Enrique Lopez-Perez na segunda eliminatória.

Lusa