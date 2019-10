A velocista olímpica dos EUA Allyson Felix quebrou, no domingo, o recorde de Usain Bolt, depois de ganhar a sua 12ª medalha de ouro no Campeonato do Mundo na equipa de corrida de estafetas 4x400m de género misto.

No total, a atleta conquistou nove medalhas nos quatro jogos olímpicos em que participou. Seis das suas medalhas conquistadas são de ouro.