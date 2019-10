AG da SAD do Sporting aprova contas e aumento salarial dos administradores

O relatório e contas da SAD do Sporting até junho foi aprovado. O documento foi ratificado pela maioria dos sócios e acionistas em Assembleia-geral na noite de terça-feira.

Um dos pontos aprovados foi o aumento da remuneração dos administradores. No entanto, o administrador da SAD e vice-presidente com pelouro das finanças, Francisco Salgado Zenha, já tinha revelado que os administradores da SAD vão abdicar desse aumento esta época.

A reunião magna estendeu-se pela madrugada.

Frederico Varandas voltou a ser contestado, tendo sido questionado sobre a venda de jogadores no final do mercado de verão, as mudanças de treinadores e ainda questões financeiras relacionadas com os prejuízos de 7,9 milhões de euros.