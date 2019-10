Benfica tenta em São Petersburgo somar primeiro triunfo na 'Champions'

O Benfica procura hoje na Rússia, frente ao Zenit São Petersburgo, somar a primeira vitória no Grupo G e reentrar na luta pelo apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Após o desaire na receção ao Leipzig (2-1), os 'encarnados' estão proibidos de voltar a 'tropeçar' e um triunfo em solo russo relançaria a equipa de Bruno Lage na mais importante competição europeia de clubes.

O técnico português vai estar de regresso ao banco, depois de ter falhado o duelo com o Leipzig, devido a castigo, e já sabe que não vai poder contar com o lateral André Almeida, um dos capitães, por estar lesionado.

Na primeira jornada do grupo, o Zenit foi a Lyon empatar a uma bola, num encontro em que chegou a estar a vencer.

No fim de semana, o Benfica 'penou' para vencer em casa o Vitória de Setúbal, por 1-0, valendo um tento do suplente Vinicius, mas o Zenit ainda fez pior, ao cair em Moscovo, face ao Lokomotiv (0-1), perdendo a liderança do campeonato russo.

Esta vai ser a quarta deslocação do Benfica a São Petersburgo, tendo anteriormente registado uma vitória e duas derrotas, sempre a contar para a Liga dos Campeões.O encontro está agendado para as 20:00 (22:00 horas locais).

Lusa