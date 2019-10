Luxemburgo convoca jovem de 17 anos para jogo com Portugal

O selecionador do Luxemburgo chamou 23 jogadores para o embate com Portugal, do Grupo B de apuramento para o Euro2020 de futebol, com destaque para a presença de um avançado de apenas 17 anos.



Alessio Curci, das escolas de formação do Mainz, da Alemanha, foi chamado pela primeira vez por Luc Holtz e poderá estrear-se em Lisboa, frente a Portugal, no Estádio José Alvalade, no embate marcado para 11 de outubro.



O médio Christopher Martins, que atua no Young Boys, da Suíça, e é um dos jogadores mais experientes do Luxemburgo, ficou de fora das opções de Holtz, devido a lesão.



O Luxemburgo é quarto e penúltimo classificado do Grupo B, com quatro pontos, à frente da Lituânia, que é última, apenas com um.



Portugal segue no segundo posto, com oito pontos, atrás da Ucrânia, que lidera, com 13 (e mais um jogo disputado), e à frente da Sérvia, que tem sete e também mais um jogo disputado.

O Portugal-Luxemburgo tem início agendado para as 19:45.



No dia 15 de outubro, a seleção luxemburguesa vai a Copenhaga defrontar a Dinamarca, em jogo particular.

Lusa