A lista dos convocados de Fernando Santos

Fernando Santos anunciou nesta quinta-feira a lista de convocados da seleção para os jogos com o Luxemburgo e a Ucrânia. A seleção nacional vai defrontar o Luxemburgo a 11 de outubro (19h45), no Estádio José Alvalade. O jogo com a Ucrânia realiza-se a 14 de outubro (19h45), em Kiev.