Nakajima e dois jogadores do Portimonense chamados à seleção do Japão

O médio do FC Porto Nakajima e os futebolistas do Portimonense Anzai e Gonda integram a lista de convocados do Japão, hoje divulgada, para os jogos de apuramento para o Mundial2022, com a Mongólia e o Tajiquistão.

O Japão recebe em 10 de outubro a congénere do Tajiquistão, que lidera o grupo F da zona asiática, e defronta cinco dias depois a Mongólia.

Com um jogo disputado, os nipónicos seguem na segunda posição do grupo, com três pontos, conseguidos na vitória por 2-0 frente a Myanmar, na qual um dos golos foi apontado pelo jogador do FC Porto.

