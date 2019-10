Três portuguesas no triplo salto e Francisco Belo recuperado

Patrícia Mamona, Susana Costa e Evelise Veiga entram em cena nas qualificações do triplo salto a partir das 16:40 locais (14:40), sendo esta a primeira vez que Portugal coloca três atletas numa disciplina técnica.

Mamona é a principal figura, já que é a 10.ª do ranking, com 14,44 metros, e tem um palmarés extenso em que já se incluiu o título europeu.

Competirá no grupo A de qualificação, juntamente com a jovem Evelise Veiga, até agora especialista de salto em comprimento, mas que acaba por se estrear em Mundiais no triplo, graças a um salto de 14,32, que também lhe valeu mínimos olímpicos.

Evelise apresenta-se com a 19.ª marca entre as atletas que vão à qualificação.

A outra portuguesa, Susana Costa, em pista estará no Grupo B. Aos 35 anos, está ao seu melhor nível de sempre, com 14,43 feitos nos Europeus de pista coberta - uma marca que a deixa como 11.ª entre todas as participantes.

A qualificação direta faz-se a 14,30, sendo, no entanto, provável que haja repescagens até se chegar a um grupo de 12 finalistas, o que faz de Susana Costa e Patrícia Mamona fortes candidatas a regressar no sábado, para a final.

Depois de alguma incerteza, por problemas físicos, Francisco Belo acabou por confirmar a participação e integra o grupo B do peso, com início às 20:40 horas (18:40 em Lisboa).

A qualificação direta faz-se a 20,90 metros, uma missão 'complicada' para o português, que fez 20,97 na época de inverno, não repetindo depois esse nível. Belo é o 20.º melhor entre os inscritos, numa lista em que é grande o equilíbrio de valores.

No programa, há ainda as finais dos 400 metros e lançamento do peso, femininos, e as últimas provas do decatlo e heptatlo.No heptatlo, após quatro provas, a favorita Nafissatou Thiam, da Bélgica, é segunda e vai perdendo para a britânica Katarina Johnson-Thompson, por 96 pontos.

A meio do decatlo, o campeão Kevin Mayer, de França, também está a ser bastante 'contestado', pelo canadiano Damian Warner e pelo granadino Lindon Victor.

Lusa