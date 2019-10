Mundiais de Atletismo sem portugueses e com cinco finais no programa

Hoje não haverá nenhum português em ação, destacando-se no programa cinco finais, uma das quais, o salto em altura, a despertar bastante expetativa para o país anfitrião.

O Qatar vai torcer por Mutaz Essa Barshim, campeão em Londres2017 e muito 'apagado' esta época. Mas o facto de saltar no estádio Khalifa de Doha pode galvanizar o único atleta que se aproximou (ficou a dois centímetros) do recorde mundial do cubano Javier Sottomayor (2,45 metros).

A principal oposição deve vir do leste europeu, com os russos Ilya Ivanyuk e Mikhail Akimenko e o bielorrusso Maksim Nadesakau.Nos 3.000 metros obstáculos desta vez não há atletas do Qatar e só o espanhol Fernando Carro se poderá intrometer na luta entre quenianos, etíopes e marroquinos.

'Trono' vago nos 400 metros - o sul-africano Wayde vab Niekerk não apareceu e deixa a luta bastante aberta, como se viu nas meias-finais, com excelentes marcas.No setor feminino a final nos concursos é a do lançamento do disco, com as cubanas Yaime Perez e Denia Caballero a provarem na qualificação que são quem está mais em forma. A croata Sandra Perkovic defende o título.

Em termos de corridas, disputa-se os 400 metros barreiras e teremos em pista a recordista mundial, Dalila Muhamad, dos Estados Unidos, contra, entre outras atletas de primeiro plano, as suas compatriotas Sydney McLaughlin e Ashley Spencer, não sendo de estranhar um pódio totalmente composto por barreiristas da maior potência mundial do atletismo.



Lusa