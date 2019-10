Bilhetes destinados à claque feminina iraniana esgotaram em poucos minutos

Esgotaram em poucos minutos os mais de três mil bilhetes destinados à claque feminina iraniana para o encontro da próxima semana entre a seleção persa e o Camboja.

O acesso das iranianas aos estadios está vedado desde a revolução islamica de 1979. A proibiçao ganhou ainda mais destaque depois da morte de uma adepta, no mes passado. A jovem iraniana Sahar Khodayari, de 29 anos, imolou-se em frente a um tribunal de Teerão, vindo a falecer, depois de ter sido condenada a seis meses de prisão por tentar ir a um jogo.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que o Irão deu garantias de que as mulheres poderão assistir a jogos de futebol no país a partir de outubro.

"Asseguraram-nos que a partir do próximo jogo internacional do Irão, as mulheres serão autorizadas a entrar nos estádios de futebol", disse Gianni Infantino, em Milão, durante uma conferência sobre futebol feminino.