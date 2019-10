FC Barcelona goleia Sevilha e isola-se no segundo lugar

O bicampeão em título FC Barcelona isolou-se hoje no segundo lugar da Liga espanhola de futebol, a dois pontos do líder Real Madrid, o golear em casa um perdulário Sevilha por 4-0, em encontro da oitava jornada.

A formação comandada pelo ex-portista Julen Lopetegui começou muito bem e criou várias oportunidades flagrantes, mas o holandês Luuk de Jong desperdiçou-as (11, 18 e 26 minutos) e, na resposta, em nove minutos, os catalães marcaram três golos.

O uruguaio Luís Suárez apontou o primeiro, de pontapé de bicicleta, aos 27 minutos, após centro do internacional português Nelson Semedo, hoje defesa esquerdo, o chileno Arturo Vidal o segundo, aos 32, assistido por Arthur, e o francês Ousane Dembélé o terceiro, aos 35, após recuperação do brasileiro.

No início da segunda parte, De Jong voltou a falhar uma ocasião 'enorme', atirando, isolado, ao poste direito, aos 49 minutos, e, partir daí, o Sevilha deve ter 'percebido' que não era dia, definitivamente, para faturar em Nou Camp.

Por seu lado, o FC Barcelona começou a criar oportunidades para aumentar a vantagem e, aos 78 minutos, o argentino Lionel Messi marcou, finalmente, o primeiro golo na época 2019/20, na marcação perfeita de um livre direto, como só ele sabe.

O central luso Daniel Carriço ainda recuou para a linha, tentando ajudar Vaclik a evitar o golo, mas o 'The Best', ao quinto jogo da época e terceiro como titular, marcou mesmo, o que não acontecia, pelo 'Barça', desde 25 de maio.Messi apontou o seu 37.º golo em 38 jogos face ao Sevilha, frente ao qual conta 29 tentos em 26 embates para a Liga espanhola.

Na parte final, o FC Barcelona viu dois jogadores serem expulsos, o brasileiro Roland Araújo aos 87 minutos, por carregar o isolado mexicano Chicharito, e o francês Dembélé aos 88, por protestos junto de Mateu Lahoz.

O 'Barça' soma 16 pontos, menos dois do que o Real Madrid (4-2 ao Granada, no sábado) e mais um do que o Atlético de Madrid, de João Félix (saiu aos 61 minutos), que se ficou por um 'nulo' em Valladolid -- o terceiro nos últimos quatro jogos na prova.

A Real Sociedad também podia ter chegado aos 16 pontos, mas perdeu em casa face ao Getafe por 2-1, depois de ter estado a vencer, com um tento de Mikel Merino, aos cinco minutos.

Aos 53 minutos, os bascos ficaram reduzidos a 10 unidades, por expulsão de Diego Lllorente, e os forasteiros deram a volta ao resultado, com tentos de Jaime Mata, aos 69, e do sérvio Nemanja Maksimovic já perto do fim, aos 89.

Nos outros jogos do dia, o Maiorca bateu em casa o Espanyol por 2-0 e o Celta de Vigo superou no seu reduto o Athletic por 1-0, graças a um tento de Iago Aspas, aos 74 minutos.

Lusa